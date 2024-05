Manaus supera Humaitá-AC na Arena da Amazônia e vence 1ª partida na série D

O Manaus bateu o Humaitá por 1 a 0 na tarde deste domingo (5), na Arena da Amazônia, e conquistou a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro 2024. Renanzinho fez o gol que garantiu o triunfo esmeraldino, no dia do aniversário de 11 anos do clube.

O jogo

A partida começou da melhor maneira possível para o Manaus. Ainda no primeiro minuto de jogo, Gharib deu ótimo passe de primeira para Renanzinho, que avançou pela esquerda, invadiu a área e tocou por baixo do goleiro para abrir o placar. Depois do gol, o Gavião seguiu dominando a posse de bola e tomando as iniciativas ofensivas da partida.

Aos nove minutos, Renanzinho cobrou escanteio na área e Rafael Ibiapino completou de cabeça na direção do gol, mas o goleiro Pezão segurou. Aos 22, a dupla foi responsável por mais uma chegada esmeraldina. Ibiapino arrancou pelo meio, no dois contra um, tocou para Renanzinho na esquerda, o camisa 10 devolveu para o 11, que demorou um pouco e teve a finalização bloqueada.

Após pouco ficar com a bola, o Humaitá respondeu no minuto seguinte. Anderson Brito cruzou rasteiro da direita, a defesa afastou mal, Caíque dominou e rolou para John Kennedy, que finalizou com desvio pra fora. Inicialmente mais incisivo, o Manaus continuou com mais posse de bola, mas não conseguiu criar novas chances claras de gol.

Após o intervalo, o Manaus quase ampliou a vantagem ainda antes do relógio completar o primeiro minuto. Renanzinho recebeu pela esquerda e cruzou para Ibiapino, que testou de cabeça para o gol, mas Pezão espalmou. Aos dois minutos, foi a vez de Ibiapino ajeitar para Gustavo Henrique finalizar, mas a bola desviou no meio do caminho e obrigou o goleiro da equipe acreana mandar para escanteio.