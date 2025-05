Manaus x Manauara pela Série D será disputado no estádio da Colina

Notícias de Esporte – O confronto entre Manaus e Manauara, válido pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, sofreu alteração de local. Inicialmente programado para ocorrer na Arena da Amazônia, o jogo foi transferido para o estádio Ismael Benigno, conhecido como Colina, também em Manaus. A partida está marcada para o dia 17 de maio, às 16h (horário de Brasília).

A mudança foi solicitada pelo próprio Manaus Futebol Clube, que atuará como mandante da partida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido e oficializou a alteração do local do jogo.

Antes desse confronto estadual, as equipes amazonenses entram em campo no fim de semana pela quarta rodada da competição. No domingo, 11 de maio, às 16h, o Manauara enfrentará o Águia de Marabá-PA, também na Colina. Já o Manaus joga no mesmo dia, às 15h, fora de casa, contra a Tuna Luso, no estádio Francisco Vasques (o Souza), em Belém (PA).

Além do jogo contra o Manauara, o Manaus também teve outro duelo com local alterado. Pela sétima rodada, contra o Independência-AC, no dia 31 de maio às 16h30, a partida também sairá da Arena da Amazônia e será realizada no estádio da Colina.

As alterações refletem ajustes logísticos e operacionais da equipe esmeraldina na busca por melhores condições de jogo e presença de torcida.