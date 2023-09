Manchester City derruba mais um e segue 100% na Premier League

Na liderança da Premier League, o Manchester City recebeu o Nottingham Forest, neste sábado (23), atuando em casa. Com 100% de aproveitamento, a equipe inglesa conseguiu mais uma importante vitória. O time de Pep Guardiola venceu por 2 a 0 com gols de Phil Foden e Erling Haaland.

O primeiro gol do jogo veio logo aos sete minutos. Rodri recebeu no meio e deu grande passe a frente para Kyle Walker. O lateral apenas escorou e Phil Foden chegou batendo firme no cantinho para abrir o placar: 1 a 0.

O segundo gol do Manchester City veio aos 14 minutos. Julián Álvrez tocou para Foden, que lançou na medida para Matheus Nunes. O jogador cruzou na área e Haaland apareceu cabeceando com muita liberdade para ampliar: 2 a 0.

O Manchester City chegou a criar outras oportunidades de gol durante o primeiro tempo, enquanto o Nottingham Forest se segurava e buscava sair em jogadas de velocidade. No entanto, o placar não se alterou mais durante a primeira etapa do compromisso.

Logo no começo da segunda etapa, o Manchester City ficou com um a menos. Rodri acabou sendo expulso após se desentender com Gibbs-Withe. O jogador do City apertou o pescoço do rival e viu o cartão vermelho de maneira direta.

Com um a menos o Manchester City acabou tendo maiores dificuldades para criar jogadas ofensivas, enquanto o Notthingham Forest não tinha forças para chegar ao ataque. A equipe de Pep Guardiola foi controlando o jogo e conseguiu segurar a vantagem até o final, se mantendo assim com 100% de aproveitamento.

O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 16hs (de Brasília), quando enfrenta o Newcastle, pela Copa da Liga Inglesa. Já o Nottingham Forest, no dia 1º de outubro, terá pela frente o Brentford, jogando em casa, pela Premier League.

*Com informações do Esporte News Mundo