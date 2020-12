Melhores casas de aposta para a Bundesliga

Na opinião de muitos, a derrota da Alemanha para o Brasil na final da Copa do Mundo de 2002 poderia ser encarada com naturalidade. Afinal, não é vergonha nenhuma perder para um time com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Cafu e vários outros craques.

Mas a Federação Alemã de Futebol não pensou dessa forma, e desenvolveu um projeto ambicioso para qualificar ainda mais os atletas do país. Entre outras iniciativas, a DFL tornou obrigatório que todos os clubes da primeira e segunda divisão tivessem centros de excelência para jovens.

Os resultados não demoraram a aparecer. Nas duas copas seguintes, os alemães alcançaram a 3ª colocação e, em 2014, conquistaram seu tetracampeonato. Isso, é claro, também qualificou – e muito! – as ligas nacionais, tornando a Bundesliga um campeonato extremamente interessante para aposta esportiva.

Hoje, conta com o atual campeão e um semifinalista da Champions League.

Também é no campeonato alemão que jogam craques da seleção nacional como Neuer, Sané, Reus, Goretzka, Hummels, Gnabry, Müller e outros. A liga ainda conta com atletas estrangeiros do calibre de Coman, Alaba, Haaland, Pavard, Witsel e até mesmo Lewandowski, principal candidato a melhor do mundo em 2020.

Se a Bundesliga é muito boa de assistir, também é ótima de apostar. Mas, para isso, é preciso conhecer um pouco mais sobre as equipes e casas de aposta. E foi para ajudar você nesta missão que criamos esse artigo.

Aposta esportiva: principais times da Bundesliga

Algumas equipes tradicionais, com como Schalke 04, Wolfsburg, Werder Bremen, Stuttgart e outros não estão rendendo muito nessa temporada. Recentemente, a Bundesliga vem sendo dominada pelo Bayern de Munique, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Por isso, é nesses 4 clubes que vamos focar.

Bayern de Munique

O Bayern é o maior vencedor da Bundesliga, atual líder da competição e o último campeão da Champions League. Talvez, nesse momento, seja o melhor time do mundo.

Seu elenco recheado de craques o coloca entre os favoritos de qualquer campeonato que participe. No nacional não é diferente: são 18 pontos conquistados em 21 disputados, deixando a sensação que a caminhada até o seu 30º título alemão será tranquila e sem percalços.

Para completar, Lewandowski segue em ótima fase: são impressionantes 11 gols e 4 assistências em apenas 6 jogos. E pode apostar que vem mais por aí. Muito mais.

RB Leipzig

Sem dúvidas, a maior e melhor surpresa do futebol alemão nos últimos anos. Com apenas 11 anos de fundação, o clube já subiu da 5ª para a 1ª divisão do campeonato nacional e chegou até as semifinais da última Champions League. Feitos impressionantes para um time mais jovem que todos os seus jogadores.

Os Touros Vermelhos estão na segunda colocação da Bundesliga, apenas 2 pontos atrás do líder, e não dão sinais de que vão desacelerar. Até onde eles podem chegar? Todos estão loucas para descobrir.

Borussia Dortmund

Um dos mais fortes e tradicionais clubes alemães, o Dortmund vem fazendo temporadas muito interessantes nos últimos anos.

Foi bicampeão da Bundesliga em 2011 e 2012, além de quase abocanhar sua segunda Champions League em 2013. De lá pra cá, não manteve resultados tão expressivos, mas continuou revelando muitos talentos e brigando na ponta de cima das tabelas.

Em 2020, mesmo sem contar com o apoio in-loco da sua torcida apaixonada e dona da maior média de público da Alemanha, o aurinegro é o terceiro colocado do campeonato nacional.

Bayer Leverkusen

Correndo por fora, vem o Leverkusen. A campanha invicta até o momento e o plantel com bons nomes permitem sonhar com seu primeiro título da Bundesliga, mas é preciso reconhecer que o Bayer está um degrau abaixo dos concorrentes. Para o apostador, é uma oportunidade interessante: quanto menores as chances, maiores as odds.

Principais casas para apostar na Bundesliga

Como o grande campeonato que é, a Bundesliga está presente na maior parte das casas de aposta esportiva. Como, por exemplo:

•1xBet

•Betway

•Bet365

•188bet

•Pinnacle

•Betfair

•PariMatch

A sugestão do momento é a 1xBet. Além de contar com saque rápido, diversos métodos de pagamento e um superbônus para novos jogadores de 100% até R$ 1.560,00, a casa é uma das que oferece as melhores odds na Bundesliga. Demais, né?

