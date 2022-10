Messi confirma que jogará a última Copa do Mundo de sua carreira em 2022

Redação AM POST

Como já esperado, o astro argentino Lionel Messi fará sua despedida da Copa do Mundo em 2022, no Catar. Vice-campeão em 2014, o jogador confirmou que esta será a última oportunidade de conquistar o título mundial, e se mostrou ansioso para disputar a competição.

“Sim, certamente sim. Esta será minha última Copa do Mundo”, afirmou em entrevista à Star+.

Em papo com o jornalista Sebastián Vignolo, o craque do Paris Saint-Germain opinou sobre como a seleção argentina chega para o Mundial, levando em conta o fim da seca de 28 anos sem título após a conquista da Copa América de 2021, sobre o rival Brasil, em pleno Maracanã. Messi não crê que a Argentina é a “grande favorita”, mas coloca o país entre os principais candidatos a vencer o torneio.

“Não sei se somos os grandes favoritos, mas a Argentina é candidata sempre, pela história, pelo que significa. Ainda mais agora no momento que chegamos. Mas não somos os maiores favoritos, para mim. Há outras seleções que estão acima de nós hoje, mas estamos muito perto”, avaliou.

“Estou contando os dias para o Mundial. Há um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Querer que seja logo, e o nervoso de estar ali, o que vai acontecer. De ser o último, e de como iremos. Não vemos a hora que chegue, e também há o medo de querer que vamos bem”, completou.

Messi ainda garantiu estar bem fisicamente, diferente da última temporada, quando demorou a acertar com o PSG e só foi estrear pela equipe em agosto de 2021, quando o Campeonato Francês já havia iniciado. Desta vez, ele afirma estar com “outro foco e outra mentalidade”. Fato é que seu início de temporada é promissor e relembra o velho Messi: já são seis gols e oito assistências em 12 partidas.

A Argentina figura no grupo C do Mundial, ao lado da Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia do time no Catar acontece no dia 22 de novembro, em duelo frente a seleção saudita.