Messi quer fechar negócio com time árabe por R$600 milhões

Lionel Messi está com um pé fora do PSG. Conforme vem sendo repercutido pela imprensa local, o jogador não deve renovar seu vínculo com o Paris Saint-Germain e, desta forma, ao fim da temporada, ficará livre para assinar com qualquer clube.

Messi está em sua segunda temporada pela equipe e, apesar dos bons números individuais, não será encerrada da forma como esperava: com o título da Champions League. A equipe foi eliminada para o Bayern ainda nas oitavas.

Enquanto isso, o argentino segue trabalhando em seu futuro, que vem ganhando cada vez mais força para ser na Arábia Saudita e, mais precisamente, no Al-Hilal, uma das principais potências do país.

Messi quer contrato de 600 milhões

O El Chiringuito de Jugones, inclusive, destaca que o argentino estaria disposto a colocar fim em sua aventura na Europa para jogar na Arábia, desde que receba um contrato de 600 milhões de euros.

Os valores, obviamente, são altos, mas o Al-Hilal está disposto a fechar com o argentino principalmente para ‘rivalizar’ com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.