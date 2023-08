Nacional FC e Parnahyba SC se enfrentam no Estádio Ismael Benigno

O Estádio Ismael Benigno recebe neste domingo (06/08), às 15h, a partida entre Nacional FC e Parnahyba SC. O duelo é válido pelo jogo de volta do Campeonato Brasileiro Série D, valendo vaga nas oitavas de final da competição nacional e conta com apoio do Governo do Amazonas.

“Com o investimento histórico do governador Wilson Lima aos clubes de futebol profissional, atualmente, as equipes amazonenses vivem um novo momento. O Nacional FC é um time de tradição e sabemos das grandes chances dele para alcançar a Série C”, comentou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Na primeira fase da Série D, o Nacional se manteve na liderança do grupo A1, com 30 pontos e fez a segunda melhor campanha geral, atrás somente do Ferroviário-CE. Já o Parnahyba somou 17 pontos e se classificou como o quarto colocado do grupo A2.

No último domingo (30/07), no Estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba (PI), o Nacional FC acabou superado por 2 a 0 pelo Parnahyba, no duelo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, o Leão da Vila Municipal precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para levar para a disputa de pênaltis, ou por três gols para se classificar direto para as oitavas de final.

Os ingressos para assistir à partida, podem ser adquiridos no dia da disputa no estádio da Colina.

Atletismo

A Vila Olímpica de Manaus é palco do Campeonato Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 e Sub-23, no sábado (05/08), a partir das 7h. O campeonato serve de preparação para campeonatos nacionais, com disputas nas provas de 100m rasos, 400m rasos, salto triplo, arremesso de peso e lançamento do disco, entre outras.

Motovelocidade

Agitando o kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no domingo (06/08), acontece a 6ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade. Organizado pela Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), a competição conta com disputas nas categorias Motovelocidade A e B e Supermoto A e B, com mais de 50 pilotos na disputa.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, sábado e domingo (05 e 06/08), a partir das 8h, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-8,Sub-10,Sub-12 e Sub-14. O evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs) e visa qualificar as equipes de base para participar de campeonatos nacionais.

Futebol

No sábado (05/08), Amazonas FC e Aparecidense se enfrentam no Estádio Carlos Zamith, às 15h. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Os torcedores podem adquirir os ingressos no dia da partida, no palco do confronto.

Aula de Defesa Pessoal

Na Vila Olímpica de Manaus acontece a primeira aula da turma do Curso de Defesa Pessoal Feminina, no sábado (05/08), a partir das 9h. Coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), por meio do Projeto Formando Campeões, a atividade visa ensinar técnicas de luta e defesa pessoal exclusivo para mulheres.

Agenda completa

Vila Olímpica de Manaus

Competição: Campeonato Loterias Caixa de Atletismo

Data e hora: Sábado (05/08), às 7h

Organização: FADEAM

Entrada: Gratuito

Competição: 1º Modulo Aula de Defesa Pessoal Feminina

Data e hora: Sábado (05/08), às 8h

Organização: Formando Campeões

Entrada: Gratuito

Competição: Etapas do Campeonato Amazonense de Motovelocidade

Data e hora: Domingo (06/08), às 16h

Organização: LAM

Entrada: Gratuita

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Brasileiro Série C – Amazonas FC x Aparecidense GO

Data e hora: Sábado (05/08), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D- Nacional FC x Parnahyba

Data e hora: Domingo (06/08), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato de Futsal

Data e hora: Sábado e Domingo (05 e 06/08), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito