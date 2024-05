Narrador esportivo Silvio Luiz morre aos 89 anos

O narrador esportivo Silvio Luiz faleceu na manhã desta quinta-feira (16) às 9h40, aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Oswaldo Cruz, onde o locutor estava internado.

Conhecido por sua voz marcante e frases inesquecíveis, Silvio Luiz era um dos nomes mais respeitados no jornalismo esportivo brasileiro. Atualmente, ele trabalhava na TV Record, liderando a equipe de transmissões das plataformas digitais da emissora desde 2022.

Silvio Luiz enfrentava graves problemas de saúde nos últimos tempos. Estava em coma induzido, intubado e impossibilitado de fazer hemodiálise devido à fragilidade de seu estado, intensificado por complicações renais. Sua morte marca o fim de uma era para o esporte na televisão brasileira.

Nascido Sylvio Luiz Perez Machado de Sousa em 14 de julho de 1934, Silvio iniciou sua carreira em 1952, participando de radionovelas, o que logo o levou para o mundo do rádio. Começou como locutor na Rádio Record e, posteriormente, passou pela Rádio Bandeirantes. Em sua trajetória televisiva, na extinta TV Paulista, Silvio se destacou como o primeiro repórter de campo da imprensa esportiva brasileira, um pioneirismo que abriu caminho para muitos profissionais que o sucederam.

Além de sua carreira na narração, Silvio Luiz também teve uma breve passagem como árbitro de futebol. Ele foi um dos assistentes na partida de inauguração definitiva do Estádio do Morumbi, em 1970, um marco histórico para o esporte nacional.

Silvio Luiz tornou-se um ícone não apenas por suas transmissões esportivas, mas também por seu estilo único e bem-humorado de narrar os jogos. Suas frases de efeito, como “Olho no lance!” e “Tá lá um corpo estendido no chão”, são lembradas com carinho por gerações de fãs de futebol. Seu talento e carisma o tornaram uma figura querida e respeitada tanto por colegas de profissão quanto pelo público.

Ao longo de sua carreira, Silvio narrou momentos históricos do futebol, desde campeonatos regionais até Copas do Mundo. Sua habilidade em transmitir a emoção dos jogos e sua capacidade de envolver os espectadores fizeram dele uma referência no jornalismo esportivo. Seu legado é marcado não apenas pelas transmissões, mas também pelo modo como influenciou a maneira de narrar esportes no Brasil.

A morte de Silvio Luiz deixa uma lacuna imensa na comunicação esportiva. Colegas de profissão, fãs e amigos prestam homenagens e expressam seu pesar pela perda de um dos maiores narradores do país. Seu impacto no esporte e na mídia brasileira é inegável, e sua voz inconfundível será sempre lembrada como um símbolo de paixão pelo futebol.