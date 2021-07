Neymar critica suspensão de Gabriel Jesus da final da Copa América

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Reuters

O atacante Neymar criticou a decisão da Conmebol de suspender o companheiro de equipe Gabriel Jesus por duas partidas do Brasil na Copa América, incluindo a final de sábado (10) contra a Argentina, no Maracanã.

Jesus foi expulso na partida das quartas de final do torneio, vencida pelo Brasil por 1 a 0 contra o Chile, por um chute violento no defensor chileno Eugenio Mena. A Conmebol divulgou a sanção na noite de terça-feira (6).

“É muito triste estar na mão de pessoas que tomam essas decisões”, disse Neymar em seus stories do Instagram junto com uma foto de Gabriel Jesus com a notícia de que o jogador estava fora da final.

Dias atrás, Neymar também criticou a situação do gramado dos jogos do torneio, que foi transferido para o Brasil de última hora apesar de um avanço generalizado dos casos do novo coronavírus (covid-19) no país.

O Brasil se classificou para a final após vencer o Peru por 1 a 0 na segunda-feira (6) e disputará o clássico sul-americano contra a Argentina, que garantiu seu lugar após vencer a Colômbia nos pênaltis na noite desta terça-feira (7).