Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo 2022, após se lesionarem contra a Sérvia no jogo de estreia da seleção brasileira. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 25.

Após disputar um primeiro tempo apertado e repleto de faltas para o Brasil, o camisa 10 deixou o campo antes do final do segundo tempo, com entorse no tornozelo direito. Já Danilo, também com a mesma lesão, saiu de campo mancando ao final da partida.

As informações desta manhã diziam que a situação de Neymar era mais preocupante que de Danilo. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, em entrevista para o portal Ge, afirmou que o camisa 10 teve uma lesão ligamentar lateral, juntamente com um pequena edema ósseo.Já Danilo, teve lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. A dupla fez exames já iniciaram as sessões de fisioterapia.

Quem deve jogar no lugar de Neymar?

Com a ausência do camisa 10, Tite possui algumas opções para o jogo contra a Suíça. Alguns especialistas acreditam que ele deva escalar Paquetá no meio de campo, e a entrar com Fred para a função de segundo volante.

Outra opção é a entrada de Rodrygo pelo meio, como aconteceu na final do jogo contra a Sérvia. O técnico ainda não se pronunciou.

Quem deve jogar no lugar de Danilo?

Daniel Alves, o jogador mais velho do elenco, deve entrar na lateral brasileira no lugar de Danilo. Outra opção que Tite pode utilizar, é escalar o zagueiro Eder Militão, pois o jogador já atuou como lateral pelo Real Madrid.