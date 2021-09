Neymar e Gabigol estão na lista de convocados para o jogo Brasil x Uruguai em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou nesta sexta-feira (24) a lista dos 25 atletas convocados para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, no dias 7, 10 e 14 de outubro. Entre os listados estão os craques Neymar e Gabigol.

Continua depois da Publicidade

Atualmente, a equipe comandada por Tite é líder isolada das Eliminatórias com oito vitórias em oito jogos, somando 24 pontos, seis a frente da Argentina. Ao todo, são 19 gols marcados e apenas dois sofridos.

A partida contra a seleção Uruguaia, será realizado na Arena da Amazônia, às 20h30, horário local e contará com a presença de um público de 12 mil pessoas, sendo 8 mil pagantes e 4 mil convidados. Isso representa 30% da capacidade do estádio.

A partida é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com apoio do Governo do Amazonas. A confederação é responsável pela comercialização dos ingressos.

Continua depois da Publicidade

No jogo entre Brasil e Uruguai serão cumpridos os protocolos sanitários de segurança para evitar a proliferação do novo coronavírus. O Governo do Amazonas irá montar um centro de monitoramento para o jogo. O Estado também trabalha para que no dia do jogo sejam disponibilizadas quatro entradas de acesso.

Veja lista: