Neymar, Messi, Mbappé, CR7 e outros jogadores lamentam morte de Pelé

O futebol está de luto. O Rei Pelé morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro, em virtude de uma infecção respiratória e para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Após a notícia da morte de Pelé, diversos jogadores se manifestaram nas redes sociais para publicarem mensagens de apoio aos familiares e fãs do Rei do futebol. Craques como Neymar, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, entre outros, deixaram recados para o maior jogador da história.

Neymar destacou que Pelé mudou a história do futebol. Artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Richarlison seguiu a mesma linha de raciocínio do camisa 10 da seleção brasileira e ressaltou a importância do Rei para o futebol no país.

Já Cristiano Ronaldo destacou que Pelé foi “uma inspiração para tantos milhões”. Mbappé, por sua vez, ressaltou que o “legado jamais será esquecido”. Campeão do mundo com a Argentina, Messi desejou que o Rei do futebol “descanse em paz”.

