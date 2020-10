Neymar parabeniza Pelé pelos seus 80 anos

View this post on Instagram

Hoje é aniversário do Rei Pelé 👑 80 anos👏🏼🎉 Para homenagear o Rei do Futebol resgatamos essa camiseta do #ACERVONJR dada a Neymar Jr em 2015 com uma dedicatória: "Neymar, boa sorte. Do amigo Edson = Pelé". Vida longa ao Rei do nosso esporte! ⚽🤩 ⠀ Today is Pelé's birthday 👑 80 years👏🏼🎉 In honor of the King of Football, we redeemed this #ACERVONJR [personal collection] shirt donated to Neymar Jr in 2015: "Neymar, good luck. From friend Edson = Pelé". Long live the King!⚽🤩 ⠀ #Neymar #NeymarJr #NJr #Pelé #KING #Football #Futebol #NeymarFans #Brasil #Santos