Neymar vai a tribunal, mas é dispensado em julgamento por corrupção na venda do Santos ao Barcelona

AFP

A apenas um mês da Copa do Mundo do Qatar, o craque brasileiro Neymar disputa a partir desta segunda-feira (17) uma “partida” incômoda em Barcelona, onde começou o julgamento pelas irregularidades em sua polêmica contratação pelo clube catalão em 2013.

A extensa saga judicial provocada pela transferência de Neymar em 2013 dos Santos para o Barcelona tem um novo capítulo em um tribunal da cidade espanhola, com o início do julgamento da ação apresentada há sete anos pelo grupo DIS, fundo que possuía parte dos direitos econômicos do atleta quando ele era um promissor atacante do clube paulista.

Neymar, que a partir de 20 de novembro vai liderar a seleção do Brasil no Mundial do Qatar, é acusado do crime de corrupção empresarial pelo Ministério Público, que pede dois anos de prisão e o pagamento de multa de 10 milhões de euros.

O jogador do PSG, que saiu do Barça em 2017 em uma contratação milionária do clube francês, chegou ao tribunal ao lado dos pais, também processados no caso. Eles ficaram no banco de réus. Mais tarde, segundo a imprensa espanhola, a defesa de Neymar solicitou ao tribunal que o atleta fosse liberado da sessão porque a partida de ontem entre PSG e Olympique de Marselha terminou às 23h (horário local) e o jogador ainda passou pelo controle antidoping, o que fez ele dormir muito tarde.

Os juízes atenderam ao pedido. “O Sr. Da Santos Silva Jr. estava marcando um gol e eu já estava na cama”, disse o presidente do tribunal, o juiz José Manuel del Amo, que acrescentou que o jogador poderia deixar o local “porque estava fazendo os deveres de sua profissão”.

Ao lado do jogador do PSG também são processados seus pais, os ex-presidentes do FC Barcelona Sandro Rosell —para quem o MP solicita cinco anos de prisão por corrupção e fraude— e Josep Maria Bartomeu, assim como o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues Filho.

Todos foram convocados para a primeira das sete audiências do julgamento, que deve prosseguir até 31 de outubro.

De acordo com o cronograma inicial, o depoimento de Neymar está previsto para esta sexta-feira (21/10) ou para a próxima sexta-feira (28), como as outras pessoas físicas acusadas. Mas o documento não indica se ele prestará depoimento de maneira presencial.

“Sei que estamos no meio do Campeonato Francês e no meio da Liga dos Campeões, olhei o calendário e sei que, quando houver jogos, tentaremos encontrar a melhor e mais viável solução”, acrescentou o juiz José Manuel del Amo.

Antes acontecerá outro depoimento muito aguardado, quando o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, testemunhará amanhã por videoconferência para explicar, a pedido da DIS, como o pré-acordo assinado em segredo entre o Barça e o jogador em 2011 influenciou o mercado.