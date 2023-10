Neymar xinga presidente da CBF e ameaça não jogar em Montevidéu

A web está alvoroçada com a notícia destacada pelo narrador de futebol José Carlos Araújo, o “Garotinho”. Segundo o comunicador, Neymar xingou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após a partida da Seleção Brasileira contra a Venezuela na última quarta-feira (12), que terminou em empate. No final do jogo, o camisa 10 foi atingido por um saco de pipoca lançado por um torcedor revoltado com o desenvolvimento do artilheiro em campo.

Ainda conforme o radialista, a agressão contra Neymar aconteceu perto do corredor que dá acesso ao vestiário, foi no momento que ele cruzou com presidente da CBF e xingou. “mandou tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo… e que não deveria trazer a gente (seleção) para esse lugar para se sujeitar a essas coisas e ser agredido pelo público”, contou José Carlos.

Dando continuidade aos relatos dos bastidores, O Garotinho foi mais além. “Seguraram ele na hora, aí o Neymar ameaçou: ‘Não vou a Montevidéu’ e contornaram também. O Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apitar o jogo, e agora quer escolher os lugares que a seleção quer jogar.”

A Seleção Brasileira ficou apenas no 1 a 1 com a Venezuela, em Cuiabá, e perdeu a liderança nas Eliminatórias da Copa.

