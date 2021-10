No Dia das Crianças, 150 alunos da rede estadual assistem treino da seleção brasileira em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhou, nesta terça-feira (12/10), Dia das Crianças, 150 estudantes da rede pública estadual, previamente credenciados, que foram assistir ao treino da seleção brasileira masculina de futebol. Na ocasião, ele anunciou que o Governo do Amazonas, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), implantará no estado o projeto “Gol do Brasil”, voltado a crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade.

O treino ocorreu no Estádio Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. A ida dos alunos ao treino é uma parceria entre Governo do Estado, CBF e Federação Amazonense de Futebol (FAF). A seleção brasileira joga em Manaus pelas eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022, na próxima quinta-feira (14/10). A partida é promovida pela CBF com apoio do Governo do Amazonas.

“É muito simbólico esse jogo da seleção brasileira e, aqui, deixo o meu agradecimento à CBF, ao empenho que todos os envolvidos tiveram, ao empenho da nossa equipe de segurança, da Fundação de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, de todos os servidores do Estado e da Prefeitura de Manaus envolvidos na realização desse grande evento. É muito simbólico, é muito importante. Isso mostra o quanto o Amazonas conseguiu evoluir no combate à pandemia e mostra que nós estamos no caminho certo de retorno à normalidade das nossas vidas”, disse o governador.

Alunos – Para acompanhar o treino, foram selecionados estudantes obedecendo os critérios estabelecidos pelas orientações pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Desse total, 10 são estudantes da educação especial. Os critérios para escolha das crianças foram: maiores de 12 anos; estudantes com a primeira dose da vacina; bom desempenho escolar e frequência regular.

Aluna do 8º ano, Márcia Lacerda, foi uma das selecionadas para acompanhar o treino. “Tô muito nervosa, muito nervosa mesmo, eu quero tirar muitas fotos com os jogadores e o meu coração tá saindo pela boca. Quando a gente tava vindo para cá eu estava muito nervosa e pensei que ia ter um piripaque”, disse a estudante.

Por determinação do governador Wilson Lima, também foi definido que a escolha para assistir ao treino incluiria estudantes de 10 escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social, já que o esporte contribui para o combate da violência e dependência química.

Gol do Brasil – Segundo Wilson Lima, ainda neste mês, no Rio de Janeiro, haverá a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica com a CBF para a implementação do projeto “Gol do Brasil” no Centro Educacionais de Tempo Integral (Ceti) que está sendo construído, pelo Governo do Estado, na antiga ocupação Monte Horebe, e também no município de Autazes. Mais de 240 alunos em situação de vulnerabilidade social serão beneficiados.

O “Gol do Brasil” é norteado por habilidades de vida preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e promove atividades para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Professores da rede estadual serão capacitados pela CBF para realização projeto.

CBF Social – Desde 2015, a entidade dispõe de um departamento exclusivo para fomentar ações de responsabilidade social por meio do esporte. A iniciativa envolve várias diretorias e promove atividades de inclusão a partir do futebol, da Seleção Brasileira e de jogadores e treinadores do país. O projeto conta também com o apoio da Conmebol. Desde que foi criado, o CBF Social já beneficiou mais de cem mil pessoas de diferentes faixas etárias e gêneros.