Oitavas de Final da Liga dos Campeões 2020

O última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA está chegando e com isso já começam a ser especulados cada um dos times que irão para a fase de oitavas de final da competição.

Enquanto alguns grupos já estão completamente resolvido, sem chances de surpresas, outros estão bem embolados. Alguns times de menor expressão, ou talvez considerados as zebras dos grupos, surpreenderam enquanto times grandes estão passando sufoco e precisarão da última rodada para garantir a sua vaga.

A autora Luiza Lima Correia analisou como estão os grupos da competição antes dessa última rodada e trouxe para vocês os times que já estão classificados ou tem chances de classificação em cada um dos grupos.

Grupo A

No grupo A, somente o Bayern de Munique está classificado para a próxima fase e com o primeiro lugar garantido. O Atlético de Madrid vem em segundo lugar, com 6 pontos, porém sua classificação ainda não está definida. Na última rodada do grupo, o time espanhol enfrentará o RB Salzburg, da Áustria,, terceiro colocado com 4 pontos, em uma briga direta pela segunda vaga para as oitavas de final.

Grupo B

O grupo mais apertado até agora, todos os times têm chances de classificação para as oitavas de final. Por enquanto o primeiro colocado é o Borussia Monchengladbach, com 8 pontos, e eles enfrentarão o Real Madrid na última rodada. O time espanhol está em terceiro lugar com 7 pontos e luta para continuar na competição. Em segundo lugar está o Shakhtar Donetsk que enfrentará a Inter de Milão na última rodada. Realmente, tudo pode acontecer.

Grupo C

O grupo C já está resolvido, com primeiro e segundo lugar definidos. Além disso, é muito improvável que ocorra uma mudança nas posições nesta última rodada. Com isso, o Manchester City se classifica em primeiro lugar enquanto o Porto passa em segundo.

Grupo D

No grupo D, o Liverpool já garantiu a sua classificação para as oitavas de final como primeiro do grupo. A segunda vaga será definida entre Ajax e Atalanta que se enfrentam nesta última rodada. Para o time holandês somente a vitória serve e eles jogarão em casa contra os italianos.

Grupo E

Mais um grupo já definido, sem chances de troca de posições entre os dois classificados. Em primeiro, com 13 pontos e um ótimo saldo de gols, está o Chelsea. Já em segundo lugar, com 10 pontos, está o Sevilla.

Grupo F

No grupo F, o Borussia Dortmund garantiu a sua classificação para as oitavas de final no saldo de gols. Até o atualmente momento, o time alemão ocupa a primeira colocação com um total de 10 pontos. Porém, a Lazio, segunda colocada, conta com 9 pontos e pode roubar o topo da tabela dependendo dos resultados da última rodada. O clube italiano, porém, não terá vida fácil já que eles vão encarar o Clube Brugge, terceiro colocado, que ainda tem chances de se classificar. Para isso, o clube belga precisa vencer a partida na Itália.

Grupo G

Um grupo que já foi resolvido há tempos, este é o grupo G. Como esperado, os dois grandes times conseguiram garantir a sua vaga nas oitavas de final sem grandes complicações. Barcelona, em primeiro lugar, e Juventus, a segunda colocada, se enfrentam na última rodada somente para cumprir tabela. Por outro lado, o outro confronto do grupo será decisivo para ver quem consegue a vaga para a Liga Europa.

Grupo H

Outro grupo que está bem embolado já que os três primeiros colocados entram nessa última rodada com a mesma quantidade de pontos, 9 para cada um deles. Com isso, o confronto entre RB Leipzig e Manchester United se torna extremamente interessante, já que uma vitória garantirá a permanência do time na competição, enquanto uma derrota pode significar ir para a Liga Europa. O PSG, por outro lado, enfrentará o Istambul, já sem chance alguma, procurando uma vitória simples para garantir a sua vaga nas oitavas de final.

Conclusão



É uma última rodada realmente interessante na Liga dos Campeões nesta temporada, com times grandes ainda tendo que lutar por suas vagas até o último dia da fase de grupos. Com certeza, os fãs serão premiados com diversas partidas emocionantes para acompanhar e torcer para seus times favoritos.

E aí, quem você acha que vai participar das oitavas de final? E para a final da Liga dos Campeões, você já tem um favorito? Certamente é uma boa ideia apostar nessa competição tão emocionante.

