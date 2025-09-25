Ônibus do Flamengo é apedrejado antes de jogo na Argentina

Notícias de Esporte – O ônibus da delegação do Flamengo foi apedrejado na chegada ao estádio Jorge Luís Hirschi, em La Plata, antes do duelo contra o Estudiantes marcado para 21h30, jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Imagens feitas por pessoas no local mostram que o alvo foi o segundo veículo da comitiva rubro-negra, tradicionalmente utilizado por parte da comissão técnica, com rochas que estilhaçaram os vidros.

O clube informou que não houve feridos e que os danos se restringiram à janela do ônibus. O clima de hostilidade na Argentina já havia aparecido na madrugada desta quinta-feira, quando um foguetório ocorreu nas proximidades do hotel Greenville Polo & Resort, onde a equipe está hospedada. O diretor de futebol José Boto compartilhou vídeo do momento nas redes sociais. À tarde, o Flamengo afirmou que o episódio aconteceu fora do perímetro do condomínio e “praticamente não interferiu” no descanso de atletas e comissão, destacando que o planejamento de logística já previa situações desse tipo e que a escolha de um hotel em área reservada visou preservar a preparação.

No jogo de ida, disputado no Maracanã na última quinta-feira, não houve registro de incidentes: delegação e torcida do Estudiantes passaram ilesas pelo Rio de Janeiro. Em campo, o Flamengo venceu por 2 a 1 e chega ao confronto podendo empatar para avançar à semifinal, quando enfrentaria o Racing. Derrota por um gol leva a decisão aos pênaltis; revés por dois ou mais elimina o rubro-negro.