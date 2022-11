Os 26 convocados de Tite para defender o Brasil na Copa; confira

Redação AM POST

A Seleção Brasileira que tentará o hexa no Catar está convocada. No começo da tarde desta segunda-feira (7/11), o técnico Tite anunciou os seus 26 selecionados, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O Brasil faz a sua estreia na Copa no próximo dia 24 de novembro, contra a Sérvia, no estádio Lusail, às 16h. Com a convocação final, o elenco que disputará a competição no Catar se apresenta na segunda-feira (14/11), em Turim, na Itália, antes de embarcar para o país-sede do Mundial.

Confira, abaixo, os convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Tigres)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Meias

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Antony (Manchester United)

Rodrygo (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

*Com informação Métropoles