Pais são proibidos de entrarem no jogo do Vasco com crianças menores de 5 anos

Notícias de Manaus – Vários de pais precisaram entrar na Arena da Amazônia no jogo entre Vasco da Gama e Audax-RJ sem os filhos após serem impedidos pela organização do jogo que acontece na noite desta quinta-feira (8).

De acordo com a organização do jogo, o problema ocorreu devido à falta de atenção dos pais no momento da compra do ingresso.

O regulamento dizia que só poderia entrar crianças acima de 5 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis munidos com certidão de nascimento ou RG, entretanto alguns torcedores chegaram sem os documentos necessários. Isso gerou estresse em torcedores que estavam prontos para verem o cruzmaltino em campo.

*Redação AM POST