Palmeiras arranca vitória sobre Botafogo e deixa Brasileiro aberto

Uma partida de tirar o fôlego aconteceu no estádio Nilton Santos, onde o Palmeiras conquistou uma vitória impressionante por 4 a 3 sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (1), reascendendo a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Verdão a 56 pontos, apenas três atrás do Alvinegro, que tem uma partida a menos contra o Fortaleza.

No confronto, a equipe comandada pelo técnico Lúcio Flávio demonstrou força no primeiro tempo, adiantando suas linhas para pressionar a saída de bola do Palmeiras. Aos 7 minutos, Tchê Tchê acertou o travessão com um chute de longa distância, demonstrando a postura ofensiva do Botafogo. Aos 20 minutos, Eduardo marcou o primeiro gol após uma bela jogada de Victor Sá.

A vantagem se ampliou aos 29 minutos com outro gol de Tchê Tchê, que acertou um chute forte, aumentando a vantagem do Botafogo. Júnior Santos, aos 35 minutos, fez o terceiro gol, colocando o Alvinegro em uma posição confortável no placar.

Após o intervalo, mesmo em desvantagem, o Palmeiras manteve sua formação, mas com uma postura mais ofensiva, mostrando determinação desde os primeiros minutos do segundo tempo. Endrick, aos 4 minutos, mostrou a mudança de atitude ao marcar o primeiro gol do Verdão.

A virada palmeirense começou a se desenhar a partir da expulsão do zagueiro Adryelson, aos 30 minutos. O Botafogo teve a chance de ampliar sua liderança, mas o pênalti assinalado a seu favor foi desperdiçado por Tiquinho Soares, defendido por Weverton, que manteve a esperança do Palmeiras.

Endrick foi o nome do segundo tempo, marcando dois gols, aos 38 e participando da jogada que culminou no gol de empate de Flaco López, aos 43 minutos. Aos 53, o zagueiro Murilo conseguiu a virada, assegurando uma vitória espetacular do Palmeiras no confronto.

A partida foi marcada por reviravoltas, demonstrando a persistência e a luta do Palmeiras em um jogo desafiador contra um Botafogo que teve um ótimo primeiro tempo, mas cedeu à pressão do Verdão no segundo. Com essa vitória, o Campeonato Brasileiro vê a acirrada disputa entre as equipes em busca do tão almejado título.