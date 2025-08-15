Palmeiras atropela Universitario no Peru e coloca um pé nas quartas da Libertadores

Notícias de Esporte – O Palmeiras deixou para trás os dias turbulentos e reencontrou seu melhor futebol na noite desta quinta-feira (14). Jogando no Estádio Monumental, em Lima, o Verdão goleou o Universitario por 4 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, e ficou muito próximo da vaga nas quartas de final.

Flaco López foi o grande destaque da partida, marcando dois gols e participando ativamente das principais jogadas ofensivas. Vitor Roque, com um gol e uma assistência, também brilhou. Gustavo Gómez abriu o placar logo no início, convertendo pênalti sofrido por Roque. Ainda na primeira etapa, o camisa 9 devolveu a gentileza e deixou o argentino na cara do gol para ampliar.

O terceiro gol veio em um lance de velocidade: Piquerez lançou do campo de defesa, Roque ganhou na corrida de Riveros e finalizou com precisão. Já no segundo tempo, após expulsão de Riveros, Flaco López aproveitou rebote na trave para marcar o quarto, confirmado pelo VAR.

A vantagem é tão ampla que o Palmeiras só será eliminado se perder por cinco gols de diferença em São Paulo ou se sofrer uma derrota por 4 a 0 e for superado nos pênaltis. O confronto de volta acontece na próxima quinta-feira (21), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Universitario joga contra o Huancayo no Peru.