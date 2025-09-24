Palmeiras busca manter 100% de aproveitamento contra River Plate na Libertadores

Notícias de esporte – O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (24/9), às 21h30, no Allianz Parque, para disputar o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate.

No duelo de ida, realizado no Monumental de Nuñez, o Verdão venceu por 2 a 1, diante de 80 mil torcedores argentinos.

Com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque, o Palmeiras conseguiu uma vantagem importante fora de casa, mesmo atuando sem grande domínio da partida.

A vitória também marcou a primeira derrota do River Plate no seu estádio desde 2021, aumentando a pressão para o confronto em São Paulo.

Se confirmar a vantagem e avançar, o Palmeiras chegará a 10 jogos invictos na competição, mantendo a melhor campanha da Libertadores nesta temporada.

O clube passou pela fase de grupos com 100% de aproveitamento e sofreu apenas um empate na volta das oitavas de final contra o Universitário, com placar zerado.

O time alviverde agora tem a missão de manter a solidez defensiva e o desempenho coletivo para garantir a classificação às semifinais e continuar firme na busca pelo título continental.