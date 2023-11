Palmeiras enfrenta Flamengo mirando a liderança do Brasileiro

Nesta quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Flamengo no estádio do Maracanã, em uma disputa crucial válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Verdão é assumir a liderança do torneio, atualmente compartilhada com o Botafogo, ambos com 59 pontos, embora o Palmeiras tenha um jogo a mais.

O time comandado pelo técnico português Abel Ferreira atravessa um momento positivo na competição, acumulando cinco vitórias consecutivas, incluindo uma goleada de 5 a 0 sobre o São Paulo e uma emocionante vitória de 4 a 3 sobre o Botafogo em seu próprio estádio.

Apesar desse desempenho, Abel Ferreira não espera uma partida fácil. Em uma coletiva após a última vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, o treinador enfatizou as dificuldades que aguardam sua equipe: “É um mês que exigirá muito o lado mental de todas as equipes do G4. Exigirá de todos uma força mental muito grande. No fim, quando chegar a última rodada, veremos o que acontecerá.”

Para o confronto com o Flamengo, o Palmeiras terá o retorno de dois jogadores importantes na equipe titular, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, que estavam suspensos por acumulação de cartões amarelos. Além disso, Rony, também retornando de suspensão, estará no banco. A provável escalação do Verdão é: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Enquanto isso, o Flamengo chega ao confronto após um momento de instabilidade, vencendo seu último jogo por 2 a 0 contra o Fortaleza, mas com duas derrotas em seus três compromissos anteriores, para o Santos e Grêmio.

Sem contar com peças importantes, como Thiago Maia, Filipe Luís e Bruno Henrique, todos suspensos, o técnico Tite pode contar com o retorno de Gerson. Assim, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Everton, Luiz Araújo e Pedro.

A partida promete ser um confronto acirrado entre dois dos grandes clubes do país, com o Palmeiras em busca da liderança e o Flamengo buscando estabilidade para manter sua posição na competição. A Rádio Nacional transmitirá ao vivo o embate, que tem expectativa de ser um dos destaques desta rodada do Campeonato Brasileiro.