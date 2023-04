Redação AM POST

O Palmeiras não tomou conhecimento do Água Santa e bateu o adversário por 4 a 0, na partida de volta da final do Paulistão. Com o resultado, o Alviverde virou o placar agregado, que estava desfavorável em 2 a 1 e garantiu seu 25º título estadual.

Diferentemente do jogo de ida, na Arena Barueri, o Palmeiras mostrou uma postura mais decisiva logo de cara na primeira etapa. Dessa forma, o Palmeiras seguia dono do jogo, sem ser ameaçado pelo Água Santa, e buscou ampliar o marcador.

A goleada sobre o Água Santa fez com que o Palmeiras virasse o placar agregado para 5 a 2, garantindo o título estadual de 2023, o 25º da história alviverde. O roteiro foi parecido com a final do ano passado, quando o Verdão perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 e venceu o segundo por 4 a 0, no Allianz Parque.

Dessa forma, os palmeirenses chegam ao terceiro título paulista nos últimos quatro anos. Vale lembrar que o time já havia conquistado a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.