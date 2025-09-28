Palmeiras sofre derrota surpreendente para o Bahia e perde invencibilidade

Notícias de esporte – Na tarde deste domingo, 28, o Palmeiras enfrentou o Bahia pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 1 a 0. Esta derrota, a quarta no torneio, marcou o fim da invencibilidade do time Alviverde na competição nacional.

O último revés do Palmeiras no Brasileirão ocorreu em 1º de junho, quando foi superado pelo Cruzeiro por 2 a 1 na 11ª rodada.

Naquela partida, Kaio Jorge anotou dois gols para o time mineiro, enquanto Allan Elias fez o gol de honra para o Verdão.

Desde o último tropeço, o Palmeiras acumulou 11 partidas, devido ao adiamento de duas rodadas. Nesses jogos, o time saiu vitorioso em oito ocasiões e empatou três vezes, demonstrando uma trajetória positiva até o encontro com o Bahia.

Os resultados nas partidas anteriores incluem empates e vitórias contra times como Mirassol, Atlético-MG e Internacional.

Agora, o Palmeiras se prepara para voltar ao campo na próxima quarta-feira, 1º de outubro, quando receberá o Vasco no Allianz Parque, às 19h.

A equipe busca se reerguer após a derrota e retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.