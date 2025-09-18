A notícia que atravessa o Brasil!

Palmeiras supera pressão e derrota River no Monumental de Núñez

Verdão abre boa vantagem em disputa por vaga na semi da Libertadores.

Por Marcia Jornalist

18/09/2025 às 06:32

Ver resumo

Notícias de esporte – O Palmeiras abriu uma grande vantagem diante do River Plate (Argentina) na disputa por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América ao vencer pelo placar de 2 a 1, na noite desta quarta-feira (17) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Desta forma, o Verdão pode até mesmo empatar, no jogo de volta, na próxima quarta-feira (24) a partir das 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, que garante a classificação no tempo regulamentar.

PUBLICIDADE

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira mostrou muita coragem para fazer um ótimo primeiro tempo em um Monumental de Núñez lotado e abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, quando Andreas Pereira cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Gómez subiu com muita liberdade para cabecear com categoria para superar o goleiro Armani.

O Palmeiras continuou melhor na partida e ampliou antes do intervalo. Após uma boa trama coletiva, aos 40 minutos, Flaco López lançou em profundidade Vitor Roque, que bateu na saída de Armani.

PUBLICIDADE

No segundo tempo o River criou boas oportunidades de descontar e o Verdão segurou a pressão até os 43 minutos, quando o zagueiro Martínez Quarta bateu de fora da área para superar o goleiro Weverton.

Galo empata na altitude

Já na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ficou no 2 a 2 com o Bolívar (Bolívia) em partida disputada no estádio Hernando Siles, que fica nos 3.650 metros de altitude da cidade de La Paz.

Com a bola rolando, o Galo abriu uma vantagem de dois gols no primeiro tempo com gols de Vitor Hugo e Alexsander. Porém, Dorny Romero e Robson Matheus igualaram na etapa final.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

