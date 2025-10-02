A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Palmeiras vence Vasco em casa para assumir vice-liderança do Brasileiro

Flaco López e por Vitor Roque brilham para garantir triunfo de 3 a 0.

Por Marcia Jornalist

02/10/2025 às 06:31

Ver resumo

(Foto: Agência Brasil)

O Palmeiras contou com o faro de gol apurado da dupla formada por Flaco López e por Vitor Roque para derrotar o Vasco por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (1) no Allianz Parque, para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Graças aos três pontos somados dentro da casa, o Verdão chegou aos 52 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, que mede forças com o líder Flamengo (que tem 54 pontos) a partir das 20h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (2) no estádio do Maracanã. Já o Cruzmaltino permaneceu com 30 pontos após o revés, ocupando a 12ª colocação.

PUBLICIDADE

Mais uma vez o time comandado pelo técnico Abel Ferreira contou com uma grande atuação da dupla de ataque formada por Flaco López e por Vitor Roque para sair com a vitória.

Quem começou brilhando foi o argentino, que, logo aos 5 minutos, aproveitou bola que sobrou para bater colocado para superar o goleiro Léo Jardim.

Aos 17 minutos, Flaco López voltou a ser decisivo, ao aproveitar bola levantada por Piquerez para ampliar.

PUBLICIDADE

Cinco minutos depois o argentino brilhou com um belo lançamento em profundidade para Vitor Roque, que se livrou da marcação de Paulo Henrique para bater na saída de Léo Jardim para dar números finais ao marcador.

Outros resultados:

Mirassol 1 x 1 Bragantino
Sport 2 x 2 Fluminense
Internacional 1 x 1 Corinthians
Botafogo 2 x 1 Bahia
Santos 1 x 1 Grêmio

Agência Brasil

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Novo mecanismo do Pix promete acelerar ressarcimento de vítimas de golpes e fraudes financeiras

MED Autoatendimento permite que clientes acionem bancos diretamente pelo aplicativo, sem precisar ir à agência.

há 4 minutos

Manaus

Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quinta, em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 14 minutos

Pará

Aeroporto de Belém entra em lista global de aeroportos mais pontuais do mundo

O Brasil tem 12 aeroportos no ranking mundial de pontualidade.

há 31 minutos

Manaus

Prefeito David Almeida anuncia programação do ‘Sonho Mágico de Natal 2025’ em Manaus

Evento contará com parada natalina, presépio flutuante, pista de patinação e chuva de neve para encantar moradores e turistas.

há 1 hora

Brasil

Moraes pede atualização diária sobre tornozeleiras de Chiquinho Brazão e Daniel Silveira

Chiquinho Brazão cumpre prisão domiciliar, enquanto Silveira teve a pena recentemente convertida para regime aberto.

há 2 horas