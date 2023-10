Partida entre Amazonas FC e Botafogo-PB contará com megaestrutura

Notícias do Amazonas – O confronto que pode garantir o acesso da “Onça Pintada” à Série B do Campeonato Brasileiro terá uma grande estrutura apoiada pelo Governo do Amazonas. A partida entre Amazonas FC e Botafogo-PB, que acontece neste sábado, (7), tem tudo para colocar o futebol do estado novamente em outro patamar histórico, pois após 17 anos, um time local deve subir de divisão.

No jogo anterior, a Onça Pintada venceu o Paysandu-PA por 2 a 1, de virada, no estádio Olímpico do Pará, mais conhecido como “Mangueirão”. Com isso, o clube alcançou nove pontos, assumindo a vice-liderança do grupo B e com uma grande oportunidade de conquistar a tão sonhada ida à Série B dentro de casa.

“Foi uma vitória histórica. Me emociono quando falo disso porque é um trabalho de resgate e fico feliz de fazer parte dessa história, de poder estar como governador no momento em que Amazonas vai passar para série B e eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente deseja sucesso, o Amazonas tem um elenco muito bom, coeso e acima de tudo uma galera que está muito animada e empolgada”, falou Wilson Lima, governador do Amazonas.

Desde 2021, o Governo do Amazonas investe no futebol local com repasses de R$ 2,5 milhões como patrocínio aos clubes. Em 2022, foram os investimento chegaram a R$ 5 milhões e, em 2023, no patamar de R$ 7,5 milhões, o maior valor já investido na categoria no Amazonas. No total foram injetados R$ 15 milhões em três anos no futebol local. Outro benefício, foi a isenção de cessão das praças esportivas utilizadas para treinos e jogos.

“Ter um clube do nosso estado ganhando destaque no cenário nacional é muito importante para o Amazonas. Estamos felizes com essa evolução que aconteceu nos últimos anos, o governador Wilson Lima tem sido quem mais investiu na história do esporte amazonense e os resultados estão acontecendo”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Vagas para Pessoas com Deficiência

Uma das medidas de inclusão social, foi disponibilização de toda área da Vila Olímpica de Manaus para servir de estacionamento para os torcedores que fazem uso do serviço de transporte da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que fará o translado de Pessoas com Deficiência (PCD’s) da Vila Olímpica até o estádio. O serviço estará disponível das 15h30 às 16h30, e ao fim da partida, em cumprimento a Lei Estadual N° 241/2015, que garante o acesso irrestrito dos PCDs a eventos esportivos no Estado.

Segurança

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) criou um esquema de segurança para atuar na partida com um efetivo de mais de 300 servidores de órgão integrantes da SSP. que vai trabalhar na Arena da Amazônia, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), a partir das 14h.

“Estaremos lá com todo o colegiado que esteve presente na reunião de alinhamento para que a gente possa dar a segurança ao evento. É um evento de grande porte e a gente não pode se furtar de dar uma segurança para a população, que vai prestigiar o evento”, informou o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança, coronel Almir Cavalcante.

Os efetivos da SSP-AM são compostos por agentes da secretaria, policiais militares e do Corpo de Bombeiros (CBMAM). Além da Polícia Civil que atuará dentro da Delegacia Móvel, instalada em frente à Delegacia Geral durante a ocasião. Assim como o apoio de equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica envolvidos no esquema de segurança.

Redação AM POST