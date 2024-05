Pedro abre placar e marca 1 x 0 para o Flamengo contra o Amazonas FC no Maracanã

O jogador Pedro marcou o primeiro gol para Flamengo aos 19 minutos do primeiro tempo contra o Amazonas FC no jogo que acontece na noite desta quarta-feira (1º), pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Maracanã. O duelo marca a estreia do Rubro-Negro na edição de 2024 da competição.

A partida começou equilibrada com os dois times dominando a bola. Estreante na Copa do Brasil, o Amazonas tirou Independente-AP e Maringá-PR antes de pegar o Flamengo.

PUBLICIDADE

O Flamengo chega para sua primeira partida no primeiro momento de instabilidade de Tite. Duas derrotas consecutivas, para Bolívar e Botafogo,

O Amazonas vem de dois acessos seguidos no Brasileirão e disputa atualmente a Série B.

O Flamengo confia no histórico positivo diante de times de Manaus.

PUBLICIDADE

Dos 31 jogos disputados, 16 foram contra o Nacional, sete diante do Rio Negro, seis contra o Fast e dois diante do São Raimundo. Além disso, o Flamengo também enfrentou em duas ocasiões jogos contra equipes do Amazonas, conquistando duas vitórias (2×1 Seleção de Manaus/Torneio Amistoso 1976; 1×0 Seleção de Parintins/Amistoso 1990).

PUBLICIDADE

*Redação AM POST