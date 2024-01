Noticias de Manaus – O segundo gol do Flamengo contra o Audax em jogo na noite desta quarta-feira (17), foi do atacante Pedro, aos 39 minutos de jogo e p terceiro gol foi de Everton Cebolinha aos 42 minutos de jogo para o delírio dos mais de 44 mil torcedores presentes na Arena da Amazônia em Manaus.

Os gols de Pedro e Everton Cebolinha se somam ao de Léo Pereira feito aos três minutos de jogo e vai consolidando a vitória do Flamengo sobre o Audax no jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a alegria dos amazonenses, após oito anos sem jogar em Manaus, o Flamengo vai levando a melhor. Os ingressos para o jogo se esgotaram de rubro-negros para prestigiarem o time titular do Flamengo.

A expectativa dos torcedores é para entrada de Gabriel Barbosa quê começou o primeiro tempo no banco de reservas. O Flamengo domina a partida com 10 finalizações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Suyanne Lima – Redação AM POST