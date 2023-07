Pedro não aparece para treinar após agressão sofrida por preparador físico do Flamengo

Pedro, de 26 anos, não apareceu para treinar no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira (31), após a agressão sofrida pelo preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG no sábado (29).

Segundo informações do GE, o técnico Jorge Sampaoli, que também está envolvido no episódio, chegou ao CT do Flamengo por volta das 7h30 (de Brasília) e os atletas chegaram logo na sequência. A assessoria do jogador informou que não sabe o motivo do sumiço do atacante.

Até o momento, o Flamengo não se pronunciou nem sobre a agressão do preparador físico Pablo Fernández e nem da não reapresentação de Pedro.

Redação AM POST