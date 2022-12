Pelé envia mensagem de apoio a Neymar após eliminação da Copa

Agência Brasil

O ex-jogador Pelé se pronunciou algumas horas após a eliminação do Brasil da Copa do Catar. Em postagem em seu perfil em uma rede social nesta sexta-feira (9), o Rei do Futebol enviou uma mensagem para o atacante Neymar, que o alcançou na artilharia da seleção brasileira, com o total de 77 gols, ao marcar uma vez diante da Croácia.

“Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a seleção brasileira. Nós dois sabemos que isso é muito mais do que um número. O nosso maior dever, como atletas, é inspirar. Inspirar nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam o nosso esporte”, afirmou Pelé

“Infelizmente o dia não é o mais feliz para nós, mas você sempre será a fonte de inspiração que muitos almejam se tornar. Eu aprendi que quanto mais o tempo passa, mais o nosso legado cresce. Meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos, e ninguém tinha conseguido se aproximar dele até agora. Você chegou lá, garoto. Isso valoriza a grandeza da sua conquista Neymar”, declarou o Rei do Futebol.

Neymar teve atuação destacada pelo Brasil nesta sexta, ao abrir o placar no tempo extra com um belo gol. Mas viu a Croácia empatar no finalzinho da prorrogação, forçando a disputa de pênaltis, na qual os europeus saíram com a vitória final por 4 a 2.

Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.