Polícia proíbe uso de máscaras com rosto de Bruna Marquezine em jogo para provocar Neymar

Notícias de Esporte – A Polícia de Pernambuco proibiu, neste sábado (26), que torcedores do Sport Recife usassem máscaras com o rosto da atriz Bruna Marquezine durante a partida contra o Santos, na Ilha do Retiro, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A medida visou evitar provocações ao jogador Neymar, ex-namorado da atriz, e prevenir possíveis tumultos nas arquibancadas.

A ideia, que ganhou popularidade nas redes sociais antes do jogo, foi atribuída ao influenciador Pedro Chianca. Em entrevista à ESPN, ele contou que produziu artes com a imagem de Marquezine como forma de “brincadeira” no ambiente de trabalho. A iniciativa logo foi adotada por torcedores do Sport, que passaram a compartilhar vídeos confeccionando e usando as máscaras com o objetivo de desestabilizar o camisa 10 do Santos, que atravessa uma fase emocionalmente delicada.

“A ilha te espera, Neymar”, escreveu Chianca em publicação no Instagram, em referência ao estádio onde a partida foi realizada. O jogador, que retornou recentemente ao Santos, tem se envolvido em discussões com a torcida nas últimas partidas, o que acendeu o alerta das autoridades sobre o risco de provocações mais diretas.

A partida terminou empatada em 2 a 2, resultado amargo para as duas equipes. O Sport segue na lanterna do campeonato, com apenas quatro pontos e nenhuma vitória até o momento. Já o Santos soma 14 pontos em 15 jogos e também vive uma situação delicada na tabela.

Neymar e Bruna Marquezine tiveram um relacionamento conturbado entre 2013 e 2018, marcado por idas e vindas. O casal, apelidado de “Brumar” pelos fãs, continua sendo alvo de atenção pública, mesmo anos após o fim do namoro. Atualmente, Neymar é casado com Bruna Biancardi, com quem tem duas filhas, enquanto Marquezine não assume nenhum relacionamento publicamente.

A decisão da polícia de proibir o uso das máscaras foi apoiada por parte da torcida e criticada por outra, dividindo opiniões nas redes sociais.

Para as autoridades, no entanto, a medida foi necessária para evitar o acirramento dos ânimos e garantir a segurança no estádio.