A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Popó cita ‘vergonha’ após briga e diz que perdurará as luvas: ‘Não quero mais saber de boxe’

O tetracampeão mundial disse “não suportar a vergonha” após a briga generalizada no Spaten Fight 2.

07/10/2025 às 06:00 - Atualizado em 07/10/2025 às 08:10

Ver resumo

Notícias de esporte – Popó deu adeus aos ringues. O tetracampeão mundial disse “não suportar a vergonha” após a briga generalizada que aconteceu depois da luta contra Wanderlei Silva, no Spaten Fight 2.

Leia mais: Duelo entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; veja vídeo

PUBLICIDADE

“Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso para mim, passar o que eu passei naquele ringue. Fui substituir alguém para o evento acontecer, não pelo dinheiro. Eu não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, o cara subir no ringue, me dar tanto soco. Foi uma das piores humilhações que tive na vida como lutador”, disse em coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, nesta segunda-feira.

“Esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, concluiu o ex-pugilista.

PUBLICIDADE

Popó entrou no duelo para substituir Vitor Belfort, que não pôde participar do evento por uma contusão que sofreu durante os treinamentos.

O tetracampeão mundial lutaria contra o ex-BBB Diego Alemão no Fight Music Show 7, evento que reúne pugilistas e celebridades. A luta deve ser cancelada. O principal duelo do evento será entre Davi Brito, campeão do BBB 24, e Sacha Bali, ganhador de A Fazenda 16.

PUBLICIDADE

CONFUSÃO GERA PUNIÇÕES, RECONCILIAÇÕES E AMEAÇAS NA JUSTIÇA

Popó, Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva, André “Dida” Amado e Wanderlei Silva foram suspensos pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), por causa da briga. O tempo da punição não foi determinado.

PUBLICIDADE

Wanderlei Silva ficou desacordado após sofrer um golpe. Popó propôs uma reconciliação, mas não teve recepção do lutador.

Rafael Freitas, filho de Popó foi flagrado pelas câmeras aplicando o soco que levou o ex-lutador de MMA à lona, disse estar arrependido de ter agredido Wanderlei. Ele ainda defendeu que agiu para proteger a sua família.

Dias depois, Wanderlei Silva voltou a se pronunciou e ameaçou levar o caso à Justiça. “Agora, eu teria vários trabalhos para poder fazer. Não posso fazer por causa do meu rosto. Não estou conseguindo dormir, estou passando muita dor, muito desconforto. Sabe? Isso não pode ficar assim. Foi, sem dúvida nenhuma, um ato muito criminoso, e todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça. E eu vou atrás desta justiça.”

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Prefeito de Manaus esclarece fake news sobre compra de ‘radar meteorológico’ por R$ 40 milhões e explica ausência de alertas sonoro durante temporal

Em março deste ano, o prefeito discutiu a possibilidade da aquisição de um equipamento, mas as tratativas não foram adiante.

há 1 minuto

Manaus

MP cobra fiscalização da Capitania dos Portos sobre flutuantes no Tarumã-Açu em Manaus

Ação busca garantir segurança na navegação e cumprimento das normas ambientais e marítimas na região.

há 34 minutos

Polícia

Homem morre na frente de sindicato ao levar várias facadas em Manaus

Caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

há 60 minutos

Polícia

Mulher é brutalmente espancada no Amazonas após crise de ciúmes do marido

Caso é acompanhado pelas autoridades policiais.

há 2 horas

Esporte

São Paulo é derrotado e se complica na Libertadores Feminina

Soberanas são superadas pelo Colo-Colo pelo placar de 1 a 0.

há 2 horas