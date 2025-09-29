Popó se pronuncia de direto de hospital após confusão no Spaten Fight Night; Veja

Notícias de esporte – O encerramento do evento Spaten Fight Night, realizado neste domingo (28) em São Paulo, terminou em violência e levou dois ícones das lutas brasileiras ao hospital.

O ex-boxeador Acelino “Popó” Freitas divulgou imagens em um leito médico após ser agredido pelo treinador André Dida, integrante da equipe de Wanderlei Silva. Segundo Popó, ele foi atingido no rosto e precisará passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias.

Em Salvador, já sob cuidados médicos, o ex-campeão mundial publicou nas redes sociais: “Agora sob os cuidados médicos após agressão sofrida vinda por parte do treinador do Wanderlei no meu rosto.”

Do outro lado, Wanderlei Silva também deixou o ringue lesionado. O lutador foi hospitalizado em São Paulo com fratura no nariz, cortes faciais e fortes dores de cabeça. Após receber alta, seguiu para Curitiba, onde fará novos exames para descartar complicações.

A confusão começou logo após a luta, quando Wanderlei foi desclassificado por cabeçadas ilegais. Membros das duas equipes invadiram o ringue, e o tumulto escalou quando Rafael Freitas, filho de Popó, acertou um soco em Wanderlei, deixando-o desacordado.

Ambos os atletas se manifestaram. Popó pediu paz e lamentou o desfecho, enquanto Wanderlei acusou a equipe adversária de praticar “agressão covarde”.

O episódio pode ter desdobramentos judiciais, com Rafael Freitas sendo investigado por tentativa de homicídio. A organização do evento ainda não comentou oficialmente o caso.