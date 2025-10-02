Preços dos ingressos da Copa do Mundo são revelados; confira os valores

Notícias de Esporte – A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, terá ingressos com ampla variação de preços. Nesta quinta-feira (2 de outubro), o site The Athletic detalhou faixas que vão de US$ 60 a US$ 6.370. Para a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a categoria 1 custa US$ 6.370; as categorias 2, 3 e 4 saem por US$ 4.210, US$ 2.790 e US$ 2.030, respectivamente. Já os bilhetes de US$ 60 são raros e restritos à fase de grupos, com lugares bastante afastados do campo.

PUBLICIDADE

Nos jogos de abertura, os preços variam conforme o país-sede: no México, de R$ 1.971 a R$ 9.726; no Canadá, de R$ 1.892 a R$ 9.300; e nos Estados Unidos, de R$ 2.984 a R$ 14.576. Depois da fase de grupos — que varia entre R$ 667 e R$ 3.545 —, os valores sobem gradualmente: nas oitavas, de R$ 906 a R$ 4.744; nas quartas, de R$ 1.466 a R$ 9.008; e nas semifinais, de R$ 2.237 a R$ 14.817. Na decisão, os ingressos ficam entre US$ 2.030 (cerca de R$ 10,8 mil) e US$ 6.370 (R$ 34 mil).

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

PUBLICIDADE

A Fifa vende ingressos apenas pelo site oficial, mediante conta, pré-registro e sorteios que dão direito de compra. Os selecionados recebem horário específico; a primeira janela, iniciada em setembro, priorizou clientes Visa. O modelo inclui novas janelas de sorteio, vendas por ordem de chegada e revenda oficial. A compra para qualquer país-sede ocorre em https://www.fifa.com/tickets, que também oferece opções de hospitalidade. Os preços variam conforme a fase e a localização no estádio.