Prefeito David Almeida apresenta primeiros reforços do Manaus Vôlei para a Superliga C e destaca investimentos no esporte

Redação AM POST

Com a preparação para a Superliga Nacional de Vôlei Masculino C, o prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou, na tarde desta segunda-feira, 3/10, os primeiros reforços que irão compor o clube para a disputa da vaga à Superliga B de 2023, que acontece entre os dias 4 a 8 de novembro.

Continua depois da Publicidade

Durante apresentação realizada no Novotel Manaus, localizado no bairro Distrito Industrial, zona Sul, o prefeito destacou que o acolhimento da Superliga C e a montagem de um elenco com grandes nomes do voleibol evidenciam o planejamento da prefeitura em colocar Manaus no cenário nacional da modalidade.

“Isso será um grande incentivo, nós vamos criar estruturas para escolinhas de vôlei, aqueles atletas que estão em formação serão aproveitados, nós estamos mesclando o que nós temos de melhor no vôlei, trazendo atletas de ponta a nível nacional para que a gente possa subir para segunda divisão e, posteriormente, para a primeira divisão. Nós temos planos muito grandes para Manaus, fazendo com que Manaus possa se transformar em uma das capitais do vôlei no Brasil, e essa nossa visão é para dar qualidade de vida para a população por meio do esporte”, disse Almeida.

Além do Vôlei, o prefeito enfatizou que outros investimentos semelhantes em outras modalidades irão acontecer, pois a Prefeitura de Manaus irá fazer do esporte uma marca da atual gestão.

Continua depois da Publicidade

“Eu quero projetar o nome da cidade de Manaus como destino do esporte, vamos investir, eu tenho certeza e convicção que outras modalidades serão contempladas, e no dia 23, nós temos uma maratona em Manaus, que nós vamos fazer com que ela cresça a cada ano, meia maratona também, enfim. Eu quero incentivar todos, se cuidarmos da hipertensão, do diabetes, se tirarmos as pessoas do sedentarismo, nós vamos melhorar em 60% a saúde da nossa cidade”, completou o prefeito.

A Superliga C terá etapas em outras cidades, e Manaus receberá dez clubes das regiões Norte e Nordeste do país. Somente o campeão de cada sede será promovido à Superliga B, equivalente à segunda divisão, em 2023. Mais reforços chegarão a Manaus nos próximos dias para intensificar a preparação, que será realizada na quadra da minivila olímpica do Coroado, no núcleo do programa “Manaus Esportiva”, que também apoiará a competição.

Continua depois da Publicidade

“O esporte manauara só tem a ganhar com esse projeto, a gente convida todo mundo a vestir a camisa do Manaus Vôlei, apoiado pela Prefeitura de Manaus, um clube que veio com a proposta e tudo o que pudermos apoiar para contribuir com o esporte, seja com o esporte também de alto rendimento, nós faremos”, pontuou o diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira.

No último sábado, 1º/10, cinco atletas chegaram em solo manauara: os ponteiros Juarez Leal e Emanuel Filho, o oposto Felipe Mariano, o levantador Ítalo Nascimento e o multicampeão ponteiro Thiago Alves, medalhista olímpico e tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, além do comandante da equipe fora das quatro linhas, Amarildo Figueiredo.

Continua depois da Publicidade

“Estar em Manaus novamente, ainda mais nesse projeto, é muito gratificante. Eu fico muito feliz, contamos com o apoio de toda a cidade, aos poucos vamos chamar a torcida, vamos trabalhar forte para representar da melhor maneira, agora é a vez do Norte”, afirmou Thiago Alves.