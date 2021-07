Presidente Bolsonaro elogia atletas olímpicos: “Estão dando o seu melhor”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na tarde deste sábado (31) para elogiar a delegação brasileira que está no oitavo dia de competição nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O presidente manifestou seu apoio e força aos atletas que, segundo ele, estão dando o melhor nas Olimpíadas.

Continua depois da Publicidade

“Tudo tem um propósito. É agradecer a Deus, aprender com as quedas, relevar algumas claras injustiças, levantar a cabeça e seguir em frente. Desistir jamais! Esse é o espírito do nosso povo”, disse.

Até este sábado (31), o Brasil conseguiu um total de oito medalhas na competição sendo uma de ouro, três de prata e quatro de bronze e aparece na vigésima primeira posição no ranking.

Hoje ainda o Brasil compete no hipismo (19h45), atletismo (a partir das 21h40 e depois, às 22h30), vôlei de praia feminino (22h), tênis de mesa (22h), natação (22h30, com disputa de medalha), vôlei de quadra masculino (23h05) e luta olímpica (23h10).

Continua depois da Publicidade