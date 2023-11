Presidente da CBF processa dono do Botafogo por calúnia

O empresário americano John Textor, proprietário do Botafogo, está enfrentando um processo movido pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, sob acusações de calúnia. A ação legal foi desencadeada após Textor acusar a entidade máxima do futebol brasileiro de “roubo” e “corrupção” em 1º de novembro, após a derrota do Botafogo para o Palmeiras em sua própria casa.

A partida, que terminou com a vitória do Palmeiras por 4 a 3, incluiu a expulsão do zagueiro botafoguense Adryelson quando o placar estava 3 a 1 para o time carioca. Em sua manifestação, John Textor declarou ao canal Premiere: “O mundo inteiro viu, não era para cartão vermelho (…) Mudou o rumo do jogo. É roubo, corrupção.” Além disso, dirigiu críticas diretas a Ednaldo, sugerindo sua demissão.

De acordo com informações da agência France Presse, fontes da CBF confirmaram que Ednaldo entrou com uma ação por calúnia em um tribunal do Rio de Janeiro, e a entidade se tornou parte civil no processo. John Textor lidera o conglomerado Eagle Football Holdings, que detém o Botafogo, o Crystal Palace da Inglaterra, o Olympique Lyonnais da França e o RWD Molenbeek da Bélgica.

O Botafogo, que liderava o Campeonato Brasileiro com uma vantagem de 13 pontos em relação ao segundo colocado, agora se encontra com a mesma pontuação de Grêmio e Palmeiras, ambos com uma partida a mais. Na última quinta-feira, 9, o clube carioca sofreu outra reviravolta em casa, perdendo para o Grêmio por 4 a 3, após ter uma vantagem de 3 a 1. O desempenho em campo tem gerado frustrações e críticas, ampliando a tensão no ambiente futebolístico.