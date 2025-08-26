A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Presidente da CBF, Samir Xaud é detonado após realizar mudança no calendário do futebol brasileiro

O Flamengo se sentiu prejudicado e, nos bastidores, mostrou revolta com a medida.

26/08/2025 às 06:10

Ver resumo

Notícias de esporte – O presidente da CBF, Samir Xaud, se defendeu das críticas relacionadas às mudanças que a entidade resolveu fazer na reta final do calendário brasileiro deste ano. A confederação anunciou no último sábado que o Brasileirão terminará antes que o previsto e que a Copa do Brasil vai fechar o calendário de 2025.

PUBLICIDADE

Xaud diz que a maior parte dos clubes foi favorável às alterações. O Flamengo, porém, se sentiu prejudicado e, nos bastidores, mostrou revolta com a medida.

“O favorecimento é para o futebol brasileiro. Temos que tomar decisões importantes e vimos uma oportunidade de ajustar as datas”, justificou Xaud em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira após a convocação de Carlo Ancelotti na sede da CBF.

Recebi vários apoios de outros clubes, da imprensa como um todo. Estou aqui para melhorar o calendário, que não começou na minha gestão. Estamos batendo cabeça, vocês estão cansados de saber que é um calendário cheio. Nós precisávamos tomar uma decisão e acredito que foi a mais correta.”

PUBLICIDADE

O Palmeiras também poderia se indignar, já que, como o rival carioca, disputa o título do Brasileirão e está vivo na Libertadores. Com isso, terá uma reta final de ano insana caso, de fato, sigam a toada no torneio nacional e cheguem às semifinais ou à final da Libertadores.

No entanto, o clube paulista afirmou, em nota, “compreender e respeitar” a decisão da CBF. A presidente Leila Pereira é próxima de Xaud e tem evitado brigas com a entidade desde o fim da gestão de Ednaldo Rodrigues.

A Copa do Brasil terá as finais disputadas apenas após o fim do Brasileirão, que será encerrado no dia 7 de dezembro. A medida foi tomada para dar tempo a um eventual clube campeão brasileiro da Libertadores para se preparar para a disputa do Intercontinental da Fifa, que começa no dia 10 de dezembro. Os últimos seis campeões da Libertadores foram times brasileiros.

“Não foi uma decisão para beneficiar A ou B, mas para beneficiar o futebol brasileiro”, garantiu o presidente da CBF.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

CPMI do INSS terá 2015 como marco inicial das investigações sobre fraudes, afirma relator Alfredo Gaspar

A decisão contraria setores que defendiam o aprofundamento da apuração apenas no período do governo Jair Bolsonaro.

há 11 minutos

Manaus

Prefeitura de Manaus garante acordo entre rodoviários e empresas de ônibus e evita greve de ônibus

A paralisação estava programada para acontecer nesta terça-feira (26).

há 1 hora

Pará

Crise da hospedagem pode comprometer legitimidade da COP30: ‘Caldo negativo de confiança’

Especialistas avaliam que a participação reduzida dos países pode comprometer a legitimidade da conferência.

há 2 horas

Brasil

André Mendonça assume investigação sobre fraudes no INSS após redistribuição no STF

Caso sai das mãos de Dias Toffoli e volta a avançar após meses de paralisação, com suspeitas de prejuízo bilionário.

há 3 horas

Brasil

Valdemar Costa Neto diz que ‘se Tarcísio for candidato a presidente, irá para o PL’

As declarações foram dadas durante o evento Esfera Brasil 2025, realizado na zona sul da capital paulista.

há 4 horas