Primeiro gol do Amazonas em Campeonato Feminino Sub-20 é marcado por atleta do Pelci

Luana Moraes, atleta formada no núcleo do Santos Dumont do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), marcou o primeiro gol de um clube do Amazonas no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, o feito histórico foi alcançado vestindo a camisa do JC Futebol Clube contra o Cefama-MA, realizada na última quarta-feira (14/02), no estádio Nhozinho Santos, em São Luís–MA, e foi válida pela segunda rodada da competição.

“O feito alcançado pela Luana Moraes no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 é um marco significativo para o esporte em nosso estado e uma prova viva do impacto positivo que o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) tem na vida dos jovens atletas. Estamos comprometidos em fornecer as melhores condições para nossos atletas desde a base até o alto rendimento”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luana, de 19 anos de idade, gosta de praticar esportes desde a infância, mas foi no futebol que encontrou paixão por uma modalidade, ela se destacou no núcleo do Santos Dumont, onde começou a treinar com mais ênfase em seu desenvolvimento. Na partida contra o Cefama-MA a amazonense marcou um belo gol para abrir o placar e deu mais um passo no sonho de se tornar atleta profissional.

“Marcar esse gol foi uma emoção incrível, um sentimento difícil de ser explicado. Comecei no futebol muito cedo, o Pelci me auxiliou muito chegando até aqui e não quero parar. Tenho a expectativa de me tornar uma atleta profissional e estou trilhando o caminho para que isso possa ocorrer”, falou Luana.

Com o empate o JC somou seu primeiro ponto no campeonato, chegando a quarta colocação no Grupo C. Na próxima rodada as Tigresas enfrentam o Minas Brasília–DF, em casa, no dia 15 de março, às 15h, com o local do jogo ainda a ser definido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST