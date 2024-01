Princesa do Solimões empata com Amazonas FC em jogo disputado na Arena da Amazônia

Notícia do Amazonas – Na noite desta quarta-feira (24), o Princesa do Solimões enfrentou o Amazonas FC em um duelo emocionante válido pela segunda rodada do Campeonato Amazonense 2024. O confronto, que aconteceu na Arena da Amazônia, terminou em empate por 1 a 1, com gols marcados por Jonas para o Tubarão do Norte e William Barbio para o time da casa.

O Princesa do Solimões começou o jogo com uma jogada de sonho aos quatro minutos, quando Luis Guilherme cobrou falta na área, Hitalo fez o pivô e Jonas finalizou de primeira, marcando um belo gol e abrindo o placar para o time visitante. No entanto, aos 17 minutos, o Amazonas FC conseguiu empatar com William Barbio.

A partida seguiu intensa, com o Princesa pressionando e criando chances de gol. Aos 22 minutos, Lucas Goés arriscou um chute de fora da área, mas o goleiro Edson Mardden fez a defesa. No segundo tempo, o Tubarão continuou ameaçando, com Luquinhas e Hitalo criando oportunidades.

Apesar da pressão do Princesa, o placar permaneceu inalterado até o apito final, resultando em um empate valioso para ambas as equipes. Com esse resultado, o Princesa do Solimões alcançou a marca de quatro pontos e reassumiu a vice-liderança do grupo B no Campeonato Amazonense 2024.

Na próxima rodada, o Tubarão do Norte enfrentará o Nacional no sábado (27), às 15h30, no Estádio Ismael Benigno, a Colina.