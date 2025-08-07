A notícia que atravessa o Brasil!

Raphinha e Vini Jr. são indicados ao Prêmio Bola de Ouro 2025; Botafogo é candidato a melhor clube do mundo

Jogadores brasileiros concorrem ao título em cerimônia marcada para 22 de setembro, em Paris.

Por Marcia Jornalist

07/08/2025 às 12:10

Notícias de esporte – Foram divulgados nesta quinta-feira (7) os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2025, que reconhece o melhor jogador da temporada 2024/2025.

Entre os concorrentes estão os brasileiros Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr., do Real Madrid. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Além da dupla, outros nomes de destaque na lista são Lamine Yamal (Barcelona), Desiré Doué (Paris Saint-Germain), Jude Bellingham (Real Madrid) e Harry Kane (Bayern de Munique).

No Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 da temporada 2023/2024, o atacante brasileiro Estêvão foi listado entre os candidatos.

Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro do mundo, o brasileiro Alisson, do Liverpool, concorre com Thibaut Courtois (Real Madrid), Dibu Martínez (Aston Villa) e Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), além de outros nomes como Yassine Bounou, Jan Oblak e David Raya.

O Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, figura entre os indicados a melhor clube do mundo, competindo com gigantes europeus como Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain.

