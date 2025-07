Real Madrid confirma Mbappé como novo camisa 10 após saída de Modric

Notícias de Esporte – O Real Madrid anunciou oficialmente, nesta terça-feira (29), que o atacante francês Kylian Mbappé usará a camisa 10 na temporada 2025/2026. O número, que por oito anos foi símbolo do meio-campista Luka Modric, agora passa a ser do astro francês, que segue consolidando sua trajetória como um dos principais nomes do futebol mundial. A nova camisa já estará disponível nas lojas oficiais do clube a partir desta quarta-feira (30), e a expectativa é de alta demanda.

Mbappé chegou ao clube espanhol na temporada passada e inicialmente vestia a camisa 9 — número anteriormente usado por lendas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Alfredo Di Stéfano. Agora, ele assume o número 10, o mesmo que utiliza pela seleção francesa.

A mudança ocorre após a saída de Luka Modric, que transferiu-se para o Milan, da Itália, onde usará a camisa 14. O croata marcou uma era no clube merengue, sendo peça fundamental em títulos nacionais e internacionais ao longo de mais de uma década.

Além da mudança de Mbappé, o Real Madrid confirmou que outros jogadores manterão suas numerações: Vini Jr seguirá com a camisa 7, Rodrygo continua com a 11, o jovem Endrick manterá a 16 e Brahim Díaz permanece com a 21.

A troca de número reforça o protagonismo de Mbappé na equipe e simboliza a confiança da diretoria madridista no atleta como referência técnica e de marketing. O clube aposta que o francês se torne um ícone semelhante a outras camisas 10 históricas do futebol.