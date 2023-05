Real Madrid se pronuncia após ataques racistas contra Vinícius Junior

Na manhã desta segunda-feira, 22, o Real Madrid se pronunciou após Vinicius Junior ser vítima de racismo no jogo contra o Valência. O clube espanhol afirma que acionou a Procuradoria-Geral do Estado por crime de ódio e discriminação.

Em nota oficial publicada, o Real condena a torcida agressora presente no Estádio Mestala e pede “que se investigue o ocorrido e se apurem responsabilidades”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência, o clube divulgou uma reunião do presidente Florentino Pérez com Vinícius Junior. O mandatário mostrou seu apoio e carinho ao jogador, informando de todos os passos que estão realizando em sua defesa.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Real Madrid CF manifesta a sua mais forte repulsa e condena os acontecimentos ocorridos ontem contra o nosso jogador Vinícius Junior. Esses fatos constituem um ataque direto ao modelo de convivência de nosso Estado social e democrático de direito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Real Madrid considera que tais ataques também constituem um crime de ódio, razão pela qual apresentou a denúncia correspondente à Procuradoria-Geral do Estado, especificamente à Procuradoria contra crimes de ódio e discriminação, para que os fatos sejam investigados e apuradas as responsabilidades.

O artigo 124 da Constituição espanhola estabelece as funções do Ministério Público para promover a ação da justiça em defesa da legalidade e dos direitos dos cidadãos e do interesse público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por este motivo, e dada a gravidade dos factos ocorridos, o Real Madrid recorreu à Procuradoria Geral do Estado, sem prejuízo do seu carácter privado no processo que está a ser instaurado.”

Redação AM POST