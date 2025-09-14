Rebeca Lima conquista ouro no Mundial de Boxe 2025

Notícias de Esporte – A brasileira Rebeca Lima garantiu a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Boxe de 2025 ao superar a polonesa Aneta Rygielska, na manhã deste domingo (14/9), em Liverpool, na Inglaterra. A vitória saiu em decisão dividida dos juízes por 3:2, na categoria feminina até 60 kg, e confirmou o grande momento da atleta.
No primeiro assalto, as duas lutadoras adotaram postura cautelosa. Rygielska tentou explorar a maior envergadura, enquanto Rebeca buscou encurtar a distância para conectar golpes com mais efetividade. A estratégia da brasileira funcionou e ela levou o round inicial por apertados 3:2.
O ritmo aumentou no segundo assalto. Em trocas mais francas, ambas partiram para ações ofensivas. Nesse round, Rebeca voltou a se impor e conquistou nova vantagem parcial em decisão dividida por 4:1, mantendo-se à frente no placar dos juízes.
No terceiro e último assalto, a brasileira optou por controlar o ritmo da luta. A polonesa avançou em busca da virada, mas Rebeca administrou a vantagem construída e confirmou o ouro ao fim da disputa. O resultado consolida uma campanha marcante.
Este é o segundo título importante de Rebeca Lima na temporada. Estreante no Mundial adulto, ela já havia conquistado a medalha de ouro no Grand Prix de Boxe da Tchéquia, em junho, reforçando a sequência de conquistas neste ano.