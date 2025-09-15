Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool

Notícias de Esporte – A brasileira Rebeca Lima conquistou a medalha de ouro da categoria até 60 quilos do Mundial de Boxe, disputado em Liverpool (Inglaterra), após derrotar a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2 na decisão dos juízes.

Também neste domingo (14), o Brasil garantiu outras três medalhas de prata na competição. O primeiro vice-campeonato foi conquistado por Yuri Falcão, na categoria até 65 quilos, que foi superado pelo uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1.

As outras duas medalhas de prata brasileiras foram conquistadas por Isaias Ribeiro Filho e Luiz Gabriel Oliveira, que perderam, respectivamente, para o uzbeque Turabek Khabibullaev (até 90 quilos) e Abdumalik Khalokov (até 60 quilos).

O desempenho coloca o Brasil em destaque no Mundial de Boxe, com uma combinação de ouro e três pratas, reforçando a força do país na modalidade.