Romário é eleito presidente do America Football Club

O ex-jogador de futebol e atual senador Romário (PL-RJ) foi eleito presidente do America Football Club em uma votação ocorrida nesta quinta-feira, 9, na cidade do Rio de Janeiro. Com um mandato de três anos, Romário assumirá a presidência do clube a partir de 6 de janeiro do próximo ano, obtendo um expressivo apoio com 54 votos favoráveis dos conselheiros, contra apenas dois votos em branco.

Romário, conhecido por sua carreira no futebol e sua atuação política, expressou sua consciência sobre os desafios que enfrentará à frente do America. Ele manifestou seu compromisso em resgatar a reputação do clube, especialmente no cenário futebolístico. O estatuto do America possibilita a prorrogação do mandato presidencial por mais três anos.

Dentre as promessas feitas pelo novo presidente, destaca-se a busca pelo reconhecimento, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), do título do Torneio dos Campeões de 1982 como equivalente a um título do Campeonato Brasileiro da Série A. Romário também planeja a formação de uma nova comissão técnica até fevereiro, visando a constituição de um elenco competitivo para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Carioca em 2024.

Outros pontos destacados por Romário incluem a construção de uma sede na Rua Campos Salles, na zona norte do Rio de Janeiro, e a resolução das dívidas financeiras do America. A primeira ação de sua gestão será a realização de uma auditoria para obter uma compreensão clara do valor real da dívida, que varia entre estimativas de 50, 80 e 100 milhões de reais.

Ao anunciar sua vitória, Romário emocionou-se ao lembrar-se de seu pai, Edevair Faria, um torcedor fervoroso do America. Os presentes homenagearam seu pai com gritos de “Salve, Edevair”. Romário enfatizou a importância da energia positiva que sente vinda de seu pai para elevar o America a um patamar ainda mais alto.

Edevair Faria, falecido em 2008, lamentava o fato de Romário nunca ter jogado oficialmente pelo America. No entanto, em 2009, o ex-jogador participou de alguns jogos do Campeonato Carioca da Segunda Divisão pelo time da zona norte do Rio de Janeiro.