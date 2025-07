Ronaldinho Gaúcho entra em campo na Arena da Amazônia para participar do Jogo das Estrelas

Notícias de esporte – O ex-craque da Seleção Brasileira Ronaldinho Gaúcho entrou no campo da Arena da Amazônia na tarde deste sábado (19), para participar do Jogo das Estrelas e levou milhares de torcedores para acompanhar mais uma edição do evento esportivo beneficente que reuniu personalidades do esporte, da televisão e da música.

Ao lado de nomes como Acelino ‘Popó’ Freitas, Aloísio Chulapa, Sikêra Júnior, entre outros convidados especiais, Ronaldinho brilhou em campo e arrancou aplausos com seu carisma inconfundível. Outros nomes conhecidos do esporte nacional também estão em campo, como Zinho, Aldair, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Rafinha e André Santos.

A torcida amazonense respondeu com entusiasmo, lotando as arquibancadas e transformando o evento em uma verdadeira festa popular.

Além de entretenimento, o Jogo das Estrelas tem um forte viés social. Em edições anteriores realizadas em diversas regiões do Brasil, a iniciativa já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade. Em Manaus, a arrecadação será destinada à Fazenda da Esperança, entidade que oferece tratamento e acolhimento a dependentes químicos no Amazonas.

Organizadores destacaram a importância do evento não apenas como atração esportiva, mas também como instrumento de transformação social.

O público que compareceu à Arena da Amazônia teve a oportunidade de assistir a um espetáculo leve, recheado de gols, brincadeiras e interação com os ídolos.